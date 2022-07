Prefeito de Barreiras é acusado de beneficiar "Academia de Futebol"

O patrocínio de um clube de futebol da cidade de Barreiras, oeste da Bahia, pela gestão municipal do prefeito Zito Barbosa (DEM), deixou o parlamento local em alerta. De acordo com a vereadora Carmélia da Mata (PP), o clube, que inclui uma escolinha particular, seria de propriedade do Diretor Municipal de Esportes da cidade, Lucas Quirino.

Carmélia salientou que os desportistas locais "estão esquecidos" e não "conseguem apoio".

“Os que não conseguem apoio para viagens para representar a cidade em competições, aos que não têm um estádio de futebol para treinar, aos jovens que não tem chance no esporte local, esses sim precisam de patrocínio, de apoio e de visibilidade”, afirmou Carmélia.

Na visão da vereadora, Barreiras "precisa precisar valorizar os atletas das escolas municipais, bem como os adolescentes com potenciais para o desporto, com o apoio da Prefeitura".

"A informação do apoio total da prefeitura de Barreiras para a escola privada de futebol Lucas Quirino foi divulgada no site oficial, o que nos deixou pasmos. Sabemos da falta de apoio ao esporte, aos nossos talentos juvenis, estudantes que não têm incentivo ao esporte, e desportistas que não conseguem competir fora da cidade, por falta de apoio, inclusive do poder público municipal", ressaltou Carmélia.

Ainda de acordo com a parlamentar, a informação que o diretor municipal de esportes consegue viabilizar patrocínio para a escola de futebol privada, com jovens de outros municípios, causa "indignação".

"É preciso reavaliar está prática de beneficiar quem está do lado, mas sim, pensar no coletivo, no acesso integral dos jovens aos seus direitos. Realmente esperamos que isso seja averiguado de forma minuciosa, e que o acesso ao esporte seja para todos, não para grupos seletos", finalizou.

Ao Portal A TARDE, o proprietário da Academia de Futebol, Lucas Quirino, disse que o patrocínio foi firmado por conta de um evento.

"Se trata de uma competição realizada pelo Governo do Estado, por intermédio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) e todas as despesas da viagem, como a do último sábado, 2, por exemplo, tais como transporte, alimentação e hospedagem corre a expensas do órgão".

Já a Prefeitura de Barreiras informou ao Portal A TARDE, que quando possível apoia o esporte fora do município, nas competições. O critério adotado para o apoio ao time de Lucas Quirino, é o fato de ser uma agremiação do município e ativo em todas as competições. Nesse caso específico o apoio/incentivo versou sobre a disponibilização de um jogo de bandeiras de Barreiras, da Bahia e do Brasil, e a disponibilização do diretor de esportes do município para acompanhar a delegação na viagem a Salvador, onde disputa a Copa 2 de Julho Sub-15.