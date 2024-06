Alerta de benefício: não perca a chance de obter passe livre em Lauro | A TARDE

Mais de 4 mil pessoas já possuem carteiras de Passe Livre Municipal disponibilizadas pela prefeitura de Lauro de Freitas. O benefício concedido às pessoas com deficiência (PcD’s) é administrado pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Ordem Pública, por meio da Coordenação de Serviço Social.

De acordo com dados da secretaria, em 2024 já foram emitidas 168 carteiras. Desde o início da implementação, foram 4.117 benefícios concedidos.

>>Lauro está entre os 10 municípios com menor mortalidade no transporte

>>Sesi amplia rede no interior

Para ter acesso ao benefício (Lei estadual nº 12.575/2012), o solicitante precisa procurar os postos de atendimento localizados no SAC Municipal, AR de Itinga, AR de Portão e Estação de Transbordo Aeroporto.

É necessário que o requerente apresente a seguinte documentação: RG; CPF; comprovante de residência; cartão do SUS; laudo médico com CID; comprovante de renda; 2 fotos 3x4. Em caso de crianças ou interditados/curatelados é necessário cópia do RG e CPF do responsável.

Publicações relacionadas