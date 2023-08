Aluno denuncia cobrança de estacionamento em faculdade da RMS

Um aluno da faculdade Unime, instituição localizada na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi surpreendido ao chegar no estacionamento da unidade e se deparar com catracas de cobrança. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele diz que tudo foi feito "na calada da noite".

"Isso que é recepção! Valeu, Unime. Na calada da noite, no meio das férias, olha o que eles armam para receber a gente na faculdade: catraca com taxação de estacionamento", desabafou (confira o vídeo abaixo).

A Unime negou que a implementação do sistema, iniciada no dia 1º de agosto, tenha sido feita sem avisar. Segundo a instituição de ensino, alunos, colaboradores e terceirizados foram comunicados em junho sobre a alteração no funcionamento do estacionamento.

Reprodução | Redes Sociais

Confira a nota na íntegra:



A Unime Lauro de Freitas informa que, visando proporcionar mais segurança e conforto aos frequentadores da instituição, desde o dia 1 de agosto o estacionamento passou a ser administrado por uma empresa terceirizada. O espaço contará com uma equipe treinada para atender aos usuários 24 horas por dia com câmeras de segurança, central de monitoramento, refletores de iluminação e ilhas de entrada e saída com cancelas.

A instituição ressalta que alunos, colaboradores e terceirizados foram comunicados no mês de junho sobre a alteração no funcionamento do estacionamento e valores.