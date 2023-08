Chacina de Mata de São João foi motivada por "Guerra do Tráfico"

As nove pessoas executadas na manhã desta segunda-feira, 28, em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador, seriam vítimas da "Guerra do Tráfico". Segundo as informações obtidas no local pela reportagem do Portal A TARDE, os adultos mortos durante os ataques nos imóveis na localidade de Núcleo Colonial JK, Zona Rural da cidade, teriam envolvimento com o tráfico de drogas da região. A suspeita é de que o crime tenha sido cometido por integrantes de um grupo rival que disputa território.

As vítimas, ainda não identificadas, são dois homens, quatro mulheres e três crianças, duas delas com deficiência. Além destas, uma outra criança de 12 anos foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Geral do Estado (HGE). O menino apresenta queimaduras graves.

O medo e terror tomou conta do local. Na rua onde o crime foi cometido, o silêncio grita mais alto. A reportagem tentou por diversas vezes conversar com moradores da localidade, mas, com medo de represália, ninguém quis falar.

Suspeita da polícia é de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Chacina

Conforme um dos investigadores da Polícia Civil, que estava no local, as duas primeiras vítimas foram encontradas numa casa, duas mulheres ainda não identificadas. Elas foram executadas a tiros. Em seguida, os criminosos seguiram para o outro imóvel e executaram mais quatro adultos a tiros (duas mulheres e dois homens).

Os suspeitos atearam fogo no imóvel e fugiram. As crianças teriam morrido carbonizadas durante o incêndio. Uma criança de 2 anos também estava no local e foi socorrida por moradores. Pouco depois, o pai foi buscá-la.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Mata de São João. Conforme a PC, somente os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) poderão identificar os corpos.

Entre as vítimas estavam três crianças, duas com deficiência | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE