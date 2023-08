Corrida do Garçom será realizada em cidade baiana; saiba detalhes

Garçons e garçonetes vestidos a caráter irão correr com bandejas pelas ruas da cidade de Feira de Santana na próxima segunda-feira, 14. A inciativa acontece como forma de homenagem aos profissionais pelo Dia Internacional do Garçom, que é celebrado no próximo dia 11.

A concentração para sexta edição da corrida inusitada será feitas às 15h, na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Turismo (Sinditurfs) do município, na Rua Florianópolis.

A corrida tem um percurso de cerca de 50 metros e vence aquele que alcançar a primeira posição sem deixar a bandeja com bebidas não alcoólicas ir ao chão.

O evento é de iniciativa do Sinditurfs em parceria com o Sindicato Patronal de Hotéis, Bares e Restaurantes. A iniciativa ainda busca a valorização do trabalho feito pelos profissionais, que também poderão participar do sorteio de brindes.