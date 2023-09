Denúncia aponta mudanças em gabaritos de concurso que aprovou gestores

Sentimento de revolta. É o que parte da população de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, tem expressado após as decisões da atual gestão municipal. O clamor popular se instalou na cidade após a aprovação de servidores públicos em um concurso no município, para o cargo de auditor fiscal, realizado pela gestão do prefeito Diógenes Tolentino (MDB).

O certame ofertou 108 vagas de nível médio, técnico e superior, que devem ser distribuídas entre diversos cargos. A equipe do Portal A TARDE esteve no município, onde conversou com uma fonte que não quis se identificar, a qual trouxe possíveis provas que apontam fraude no certame.

"Foi algo escandaloso. Acompanhei todo o processo desde a publicação do edital até a classificação geral. Além de ser imoral, que gestores de importantes cargos na gestão, participem de um concurso público, ainda houve essa fraude para que fossem beneficiados", disse.

No último dia 17 deste mês, os gabaritos foram publicados na página oficial da Prefeitura. Após a veiculação da matéria veiculada no Portal A TARDE. no último dia 18, a qual mostrou a aprovação do procurador-geral e dois secretários, os gabaritos foram republicados no Portal da Prefeitura, um dia após, ou seja, no último dia 19, onde era possível identificar alterações na folha de respostas dos três concorrentes.

De acordo com os gabaritos, aos quais A TARDE acesso, é possível constatar as alterações nas pontuações dos três servidores. Sendo assim, a classificação não condiz com o número de pontos obtidos.

Na classificação geral, o procurador-geral do município, Jarbas Santana Magalhães aparece na sexta colocação. A secretária de Administração, Laís de Matos Araújo, cuja pontuação não teria atingido os 60 pontos para a classificação, aparece como quarta colocada. Já o secretário de habitação, Kemuel Martins Menezes, genro do prefeito Diógenes Tolentino (MDB), aparece na décima colocação.

Procurada, a Prefeitura de Simões Filho esclareceu que "o resultado final do concurso ainda está em tramitação e todas as medidas podem ser acompanhadas no Diário Oficial. Ainda de acordo com a gestão municipal, não houve nenhum servidor aprovado dentro do número de vagas. Alguns servidores obtiveram mais de 60% na avaliação, mas não ficaram dentro do número de vagas. Diz ainda que não existe nenhum tipo de impedimento para a participação de funcionários que estejam ocupando cargo comissionado, por se tratar de um processo aberto e ato público".