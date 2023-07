Familiares fazem protesto por morte de garoto de 10 anos na RMS

Os familiares e amigos do menino Gabriel, de 10 anos, que morreu após ser atingido por uma suposta 'bala perdida', fazem protesto no final da tarde desta segunda-feira, 24 na região da Estrada Do Côco, em Lauro de Freitas. O protesto já afeta o trânsito na região e causa impactos em uma das principais vias de Salvador: a Paralela.

O caso aconteceu na noite de domingo, 23, no bairro de Portão, ainda em Lauro de Freiras, Região Metropolitana da capital baiana. Segundo as informações da Polícia Civil, Gabriel Silva da Conceição Júnior estava em frente a sua residência quando foi atingido pelo disparo.

Ao Portal A TARDE, a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) disse que o trânsito na Avenida Paralela, no sentido da RMS já começa a ficar congestionado por causa do protesto feito pelos familiares do menino.

Sobre o caso

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) afirma que foi recebida a tiros na localidade e houve um confronto com criminosos. Posteriormente, os militares foram informados de que uma criança de 10 anos, ferida por disparo de arma de fogo.

No entanto, a mãe do garoto afirma que a criança foi vítima de um disparo fatal que teria saído da arma de um policial militar. E que não acontecia um confronto quando uma viatura da PM chegou ao local onde estava a vítima.

A Polícia Civil afirma que investiga as circunstâncias e autoria do disparo que causou a morte do menino Gabriel.