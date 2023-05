Homem é morto em bar de Camaçari neste domingo

Um homem foi morto em plena luz do dia enquanto estava em um bar, na manhã deste domingo, 28, no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

Segundo as informações preliminares da Polícia Civil, Maurício Santana Lopes, de 34 anos, estava no estabelecimento, na Praça Lúcia Eugênia, quando foi surpreendido. Um homem, ainda não identificado, se aproximou de Maurício e o executou com vários tiros. A vitima morreu ainda no local.

Policiais do 12º Batalhão da Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência. No local, os agentes isolaram o local e acionaram o DPT para a realização de perícia e remoção do corpo.

A autoria e motivação estão sendo investigadas pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari).