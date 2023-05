Homem morre após ser espancado em Dias d'Ávila

Um homem, identificado como Jackson dos Santos Lima, morreu na tarde desta terça-feira, 30, após ser espancado por um grupo de homens que o abordou na porta de casa, na cidade de Dias d'Ávila, Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Polícia Militar (PMBA), a vítima estava na frente do imóvel, localizado na rua Rogério de Farias, quando foi surpreendida por homens armados que o levaram para uma área de vegetação.

Uma guarnição da 36ª Companhia Independente da Polícia Militar (36ª CIPM) foi acionada e quando chegou ao local escutou gritos de socorro da vítima, encontrada com sinais de espancamento dentro de uma vala.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o homem, ainda com vida, para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O caso foi registrado na 25ª Delegacia Territorial (DT) de Dias d'Ávila, que investiga a autoria e motivação do crime.