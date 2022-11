Implantação da 'Zona Azul' causa revolta de usuários em Praia do Forte

A prefeitura de Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador, iniciou desde a última terça-feira, 1, a operação da Zona Azul nas ruas de Praia do Forte, litoral do município. Já no início da implantação do novo sistema, as queixas têm sido constantes, tanto no quesito insatisfação do valor cobrado, quanto no funcionamento operacional.

A Zona Azul é o sistema de "ordenamento" de estacionamento ao ar livre, cuja cobrança é feita no momento da chegada do veículo ou via digital. No caso de Praia do Forte, além do sistema de 'zona azul', foi criada ainda as 'zonas verdes', voltada para moradores e comerciantes.

Alberto Souza, morador local, diz que o funcionamento do sistema digital tem sido muito confuso, o que prejudica e atrapalha quem precisa estacionar o veículo.

"Desde o dia que isso começou é uma confusão. O sistema não funciona, ninguém orienta e o povo fica a ver navios. Tem gente que não consegue fazer o pagamento e deixa o carro. Resta saber se a multa, nesse caso, vai ser cobrada", diz.

Já o vendedor Jairo Reis, admirador e frequentador assíduo da Praia do Forte, enxerga a cobrança como mais um "faturamento" por parte da gestão do prefeito João Gualberto (PSDB), contestado por diversas ações no município, que têm prejudicado, de acordo com ele, sobretudo os "nativos".

"Além de cercar terrenos, cobrar impostos abusivos, agora vem com o mapa da mina, que é a criação de estacionamento de rua pago. Uma imitação de um mal exemplo como Salvador. Ele só pode estar achando prudente o que fez e está fazendo o atual e ex-gestor da capital baiana, que é da base dele", relembrou.

Outra reclamação de moradores que denunciaram o fato é a falta de orientação para quem precisa utilizar o sistema. Alguns motoristas não conseguem sequer fazer o pagamento no momento da chegada ao local demarcado.

"Não tem ninguém para cobrar e não teve um período educativo para as pessoas se adaptarem. Se a pessoa que não tem habilidade com aplicativos digitais quiser fazer o pagamento, vai tomar a multa, pois não tem quem cobre, disse um visitante que não quis se identificar.

O vereador Paulo Bolinha (PP) diz que a Prefeitura sacrificou os locais disponíveis nas ruas de Praia do Forte, o que dificultou a disponibilidade de vagas.

"Os nativos da região ficam sufocados. Quem precisa sair de localidades próximas para resolver algo, comprar algum alimento ou pagar contas tem que pagar se quiser parar o veículo. João Gualberto quer cobrar tudo o que pode dos nativos", afirmou.

Rua da Aurora, Largo dos Namorados, Rua dos Artistas, Praça dos Artistas, Rua da Foca, Rua Peixe Espada, Rua do Dourado; Rua da Corvina; e Avenida do Farol são os logradouros que compõem o sistema.

O valor para estacionar de segunda a quinta-feira, entre 2 e 6 horas é de R$ 10. Sexta-feira a domingo e feriados, o mesmo tempo fica em R$ 13. Já o valor do tempo de 6 a 12 horas entre segunda e quinta-feira, o valor é de R$ 20 reais. O mesmo período entre sexta-feira e domingo, além de feriados, sai por R$ 26 reais.

A reportagem procurou contato direto com o prefeito João Gualberto, mas não obteve resposta.