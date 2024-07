Madre de Deus recebe selo "São João Pé no Chão 2024" por transparência

Com a premiação, Madre de Deus reafirma compromisso com a transparência e a boa gestão pública - Foto: Divulgação

-O município de Madre de Deus recebeu na última seman o selo "São João Pé no Chão 2024" pela transparência nos festejos juninos deste ano, concedido pelo Ministério Público do Estado (MP-BA), em parceria com os tribunais de contas e órgãos de controladoria da Bahia.

O selo serve para incentivar boas práticas nos contratos referentes aos festejos juninos. O painel não só apresenta essas informações, mas também premia os entes públicos que se destacam pela transparência.

Madre de Deus foi reconhecida por sua transparência durante o São João, demonstrando compromisso com a gestão eficiente dos recursos públicos no fomento à cultura e ao turismo baiano.

O Painel da Transparência é uma ferramenta essencial para o incentivo às boas práticas, o exercício da cidadania e o apoio a gestão eficiente.

Desenvolvido em parceria com os Ministérios Públicos de Contas, o TCM, o TCE, a rede de controle de gestão pública da Bahia, a União de Municípios da Bahia e a União das Controladorias do Estado da Bahia, o painel disponibiliza informações detalhadas sobre os investimentos dos 417 municípios do estado em atrações artísticas.

A entrega do 'Selo Transparência' aos municípios participantes ocorreu em 13 de junho e tem como objetivo garantir a legalidade e a correta aplicação dos recursos públicos, fomentando e profissionalizando os eventos juninos, com a ideia de expandir e calendarizar o modelo para outros eventos no futuro.

Com a premiação, Madre de Deus reafirma compromisso com a transparência e a boa gestão pública, celebrando o São João com responsabilidade.