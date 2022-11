Moradores de Praia do Forte protestam contra gestão de João Gualberto

Moradores de Praia do Forte, litoral de Mata de São João, fizeram um protesto, na manhã deste sábado, 12, com diversas reivindicações contra a gestão do prefeito João Gualberto (PSDB). A principal queixa é contra a instalação da Zona Azul na localidade, implantada no último dia 1º.

O protesto interditou o acesso principal da Praia do Forte, principal destino turístico do Litoral Norte. Moradores de localidades próximas também participaram do ato.

De acordo com os manifestantes, o sistema pago de Zona Azul emprega "valores abusivos". "Estamos mostrando a insatisfação com esse sistema injusto. Havia outra forma de ordenar o tráfego e evitar a desorganização. Agora além de abusivo, continua desorganizado", disse um morador da região, que não quis se identificar.

Além da queixa com a nova cobrança, os manifestantes reclamam ainda da forma que a prefeitura trata os nativos. "Estamos cada vez mais sufocados. O prefeito demarca terras e praticamente expulsa ou tenta expulsar os nativos aos poucos para interesses dele e da gestão", disse o aposentado José Farias.

Outra insatisfação, desta vez vinda de parte dos comerciantes, é a pouca disponibilidade da Zona Verde, que foi destinada para esse público. Segundo os empresários, o sistema não atende a demanda, o que força os donos de comércio a recorrer à Zona Azul.

"Imagine a gente que investe no lugar, gera empregos e ainda vai ter que pagar estacionamento na rua? Isso não é justo", finaliza um comerciante local.