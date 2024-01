Moradores de Vera Cruz relatam falta de água há 3 meses | A TARDE

Moradores do município de Vera Cruz, Ilha de Itaparica, denunciam a falta na distribuição da água por parte da Embasa. O problema atinge principalmente os moradores do bairro Gamboa.

De acordo com a denúncia, a água só está sendo distribuído para os "condomínios de luxo e casas da beira da praia".

"Inclusive pode ser visto o desperdício, enquanto a população de baixa renda não recebe o serviço e fica apenas com o ônus do pagamento da fatura mensal", disse um morador que não quis se identificar.

O morador diz ainda, que no loteamento onde mora, a água deixou de chegar nas torneiras desde o mês de outubro de 2023.

"A empresa não esclarece aos usuários a dificuldade de cumprir com a responsabilidade na prestação do serviço. Enquanto isso a gente fica sem água, que é essencial para atender as necessidades", finalizou.

A reportagem procurou a Embasa, e ainda aguarda a resposta para os questionamentos.