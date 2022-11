Moradores denunciam "pegadinha" em Zona Azul de Praia do Forte

Donos de veículos que precisam utilizar o sistema de estacionamento implantado nas ruas de Praia do Forte, a conhecida "Zona Azul", reclamam de uma "pegadinha" que pode trazer consequências como multa ou retenção do veículo.

Um vídeo recebido pela redação do Portal A TARDE mostra uma das placas em determinado local com duas possibilidades de cobrança. Um lado da placa indica 'zona azul' e o outro lado 'zona verde', o que tem confundido diversas pessoas. O vídeo ainda mostra uma pessoa que consegue girar a placa e mudar repentinamente a configuração da cobrança.

"Isso aqui é uma armadilha. Deve ser proposital para enganar a gente. Caso alguém pare no local indicado na zona azul, um preposto vem, gira para zona verde e daí pode aplicar a multa. É isso que essa prefeitura quer", diz o homem.

No último sábado, 11, moradores da Praia do Forte e região fizeram um protesto contra a instalação do sistema de estacionamento na localidade, implantada no último dia 1º.

O protesto interditou o acesso principal da Praia do Forte, principal destino turístico do Litoral Norte. Moradores de localidades próximas também participaram do ato.