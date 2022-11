Motorista de aplicativo é preso por sequestrar passageiro adolescente

Um motorista de transporte por aplicativo foi preso nesta sexta-feira, 4, acusado de sequestrar um adolescente de 14 anos na cidade de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu ao final de uma corrida, depois de uma confusão por conta do pagamento.

De acordo com as autoridades, a mãe da vítima solicitou o serviço para que buscasse seu filho na escola e o levasse para casa. Ao chegar no destino, o profissional teria se recusado a receber o pagamento via Pix e exigido o valor em espécie.

Uma discussão se iniciou e o motorista fugiu do local com o jovem ainda à bordo do veículo. Uma guarnição da Polícia Militar (PMBA) foi acionada e interceptou o carro na avenida Brigadeiro Mário Epinghaus, localizada no Centro da cidade.

O adolescente, a mãe e a avó foram conduzidos para a Delegacia Territorial (23ª DT) de Lauro de Freitas, onde prestaram depoimento. O suspeito passará por exames de lesão corporal e ficará à disposição do Poder Judiciário.