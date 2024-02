Prefeitura ainda não tem posição sobre continuidade do Madre Verão | A TARDE

A prefeitura de Madre de Deus ainda não tem uma posição sobre a manutenção ou não da programação do Madre Verão, festival de música organizado pelo município e que já se tornou tradicional na Região Metropolitana de Salvador.

A gestão municipal ainda avalia as condições do município para realizar os festejos após a tragédia marítima do último domingo, 21, que registrou oito pessoas mortas e seis feridas na Baía de Todos-os-Santos, entre a sede de Madre de Deus e a ilha de Maria Guarda.

O evento, que se iniciou no dia 5 de janeiro, ainda tem programação prevista para as próximas quinta-feira, 25; sexta-feira, 26; e sábado, 27. Procurado pelo portal A TARDE, o prefeito Dailton Filho (PSB) afirmou que a decisão deverá ser tomada nesta quarta, 24.

“Hoje, estou cuidando das famílias [das vítimas do acidente] e dos sobreviventes. Amanhã, vou cuidar desse assunto”, respondeu Dailton Filho, que decretou três dias de luto na segunda-feira, 22, dia posterior ao acidente.

Caso a programação seja mantida, o Madre Verão deverá ter a apresentação do grupo Filhos de Jorge na quinta; Saulo e Dan Ventura na sexta; além de Dilsinho, Patrulha do Samba e a dupla Iguinho & Lulinha no sábado.