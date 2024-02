Marinha e Bombeiros encerram buscas por sobreviventes de embarcação | A TARDE

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 2° Distrito Naval, e o Corpo de Bombeiros encerraram nesta terça-feira, 23, as buscas por sobreviventes do barco que naufragou e deixou oito mortos e seis feridos no domingo, 21, em Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador.

Os corpos da sétima e oitava vítimas do naufrágio foram encontrados por pescadores na manhã desta terça.

Elas foram identificadas como Alicy Maria Souza dos Santos, de 6 anos, e Vandersson Epifânio Souza de Queiroz, de 42. Os corpos foram encontrados próximo à Ilha de Maria Guarda, onde aconteceu a festa em que os passageiros estavam.

De acordo com a Marinha, participaram das buscas 39 militares da MB, um Aviso de Patrulha e uma Lancha de Inspeção Naval Blindada do Grupamento de Patrulha Naval do Leste, três Lanchas de Inspeção Naval e uma Moto Aquática da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), que coordenou as ações de Busca e Salvamento.

Além disso, também participaram das buscas uma embarcação da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA-PMBA) e uma aeronave do Grupamento Aéreo (GRAER).

O órgão informou que instaurado um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas e circunstâncias do acidente, com prazo de encerramento em até noventa dias.

Concluído o procedimento, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo.

A Polícia Civil investiga se houve excesso de passageiros na embarcação. O piloto do barco, identificado como Fábio Freitas, foi identificado e será ouvido. A filha e o neto estão entre os mortos. A defesa do piloto informou que ele vai se apresentar e contar a versão dele sobre os fatos.

Ainda não há informações sobre quantas pessoas estavam, de fato, na embarcação, que comportava 10 passageiros e um tripulante.