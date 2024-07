Prefeitura cancela Arraiá de Ipitanga após morte de secretário

Festa foi iniciada no último sábado, 22 - Foto: Assessoria

A prefeitura de Lauro de Freitas suspendeu o Arraiá de Ipitanga 2024, previsto para acontecer até a próxima segunda-feira, 24, devido a morte do secretário municipal de Serviços Públicos (SESP), Antônio Carlos Ferreira de Abreu, conhecido no município como Cacau, na manhã deste domingo, 23. Em razão disso, a gestão municipal decretou luto de três dias na cidade.

Em decreto, a prefeita Moema Gramacho (PT) determina que as festividades sejam realizadas no próximo fim de semana, compreendido nos dias 29 e 30 de junho, na Arena Domingos Balaieiro, na Praça Matriz da cidade, com shows artísticos e manifestações culturais, com desfile de blocos.

A chefe do Executivo municipal ainda lamentou a morte de Antônio Abreu. “O legado de Cacau será eterno, sua trajetória pública é marcada pelo comprometimento e excelente serviço prestado”, disse.