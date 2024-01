Professores de Candeias denunciam não pagamento dos precatórios | A TARDE

Os servidores da Educação do município de Candeias, Região Metropolitana de Salvador, reclamam da falta de pagamento dos precatórios, prometido pela gestão do prefeito Pitágoras Ibiapina (PP).

A denúncia é do vereador Silvio Correia (PV), que afirma o não cumprimento do acordo, no último dia 20 de dezembro, data em que foi prometido o pagamento.

"Não pagaram na data acordada com a categoria. Muitos inclusive já morreram e não receberam esse dinheiro, que é direito da classe, já que se trata de uma reposição de quem não ganhava o teto. Precisou que os professores judicializassem o prefeito Pitágoras Ibiapina, para que ele pagasse aos profissionais", disse Silvio Correia.

O parlamentar afirmou ainda, que em 2021, a Prefeitura exonerou todos os professores da ativa, após os servidores terem conquistado o direito de aposentadoria.

"A classe é sempre desvalorizada por essa gestão cruel. Os professores precisam ser valorizados pois contribuem na educação e na formação do cidadão", reiterou Silvio Correia.

De acordo com a categoria, que esperou pelo pagamento do precatório durante 7 anos, o final de ano foi de uma forma jamais imaginada.

"Fiz planos contando com esse dinheiro e o prefeito Pitágoras tirou dos professores o que é assegurado em Lei. Nós professores de Candeias chegamos ao final de mais um ano de luto", disse uma profissional que não quis se identificar.

Procurada, a Prefeitura informou que a gestão obedece a um decreto da gestão, o qual faz o pagamento de forma escalonada. Diz ainda que já foi feito o pagamento de uma quantidade dos professores que estão na ativa. Para os aposentados, o pagamento vai ser feito em fevereiro. Já os herdeiros que têm direito vão receber o pagamento em outro prazo, após intermédio de alvará judicial.