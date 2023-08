Rodoviários de empresas da RMS suspendem greve

Os rodoviários de empresas da Região Metropolitana de Salvador suspenderam a greve no final da tarde desta terça-feira, 25, após uma reunião com os empresários do setor de transporte público da localidade.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (Sindmetro), o serviço será totalmente retomado na quarta-feira, 26, a partir das 4h.

Nesta terça, 50% da frota foi normalizada após uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-BA). A porcentagem será mantida até o final do dia, ainda segundo os representantes da categoria.

Uma nova audiência deverá acontecer em 15 dias para a negociação com as partes envolvidas, incluindo o sindicato, com acompanhamento da Justiça do Trabalho.