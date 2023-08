Rodoviários protestam e travam trânsito em Lauro de Freitas

Rodoviários do sistema metropolitano de transporte realizam uma passeata, nesta segunda-feira, 28, na Estrada do Coco. O protesto causa grande engarrafamento em toda BA-099. Os rodoviários cobram os valores das rescisões de 530 funcionários demitidos e o cumprimento da PEC123/22.

O diretor do sindicato dos rodoviários, Mario Kleber, conversou com a equipe do Portal A TARDE e explicou que a manifestação é para reivindicar os valores das rescisões de contrato de 530 rodoviários demitidos.

"Estamos atrás do plano sobre a rescisão de 530 trabalhadores e para salvar mais 1.200 que podem ser demitidos. As empresas alegam que se houver o corte das linha não poderão pagar os trabalhadores. Por isso nós queremos que o governo volte à mesa para negociar. Reforço, não queremos que o governo pague rescisão da rede privada, queremos que ele libere o dinheiro destinado pelo governo federal ao pagamento para as empresas", disse.

Desempregado há cerca de um ano, o rodoviário Almir Moreira está no movimento e lamentou sua atual situação. "Estou em busca de uma rescisão de 22 anos de empresa e estou aqui a ver navios, como diz o ditado. Eles poucos se importam com quem a vida toda trabalhou para empresa".





Baixa adesão

Apesar de causar engarrafamento na Estrada do Coco, o movimento possui baixa adesão da categoria. A equipe do Portal A TARDE identificou que cerca de 30 trabalhadores participam da caminhada.

Durante o movimento, um motorista de ônibus tentou furar o bloqueio parcial e foi repreendido pelos manifestantes.

"Pegue a faixa da direita. Trabalhador que se preza e se respeita não fura movimento, pega a faixa da direta".

Após a passeata, os rodoviários vão se reunir em assembleia geral e decidirão sobre a possibilidade de greve geral.