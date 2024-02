S. S. Passé: sobrinho da prefeita quer gastar R$ 3 mi com nova Câmara | A TARDE

O presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Passé, Gil do Posto (PP), que é sobrinho da prefeita Nilza da Mata (PSD), pretende gastar pelo menos R$ 3 milhões de reais em uma sede da Casa Legislativa. A denúncia é do vereador Soldado Nailson (Republicanos).

"A realidade dos moradores do nosso município é outra. Um exemplo é não termos um mamógrafo, exames médicos com pacientes em espera por 6 meses a 1 ano, falta de pediatra no hospital, além das comunidades que não têm acesso a um posto de saúde básico.

Ao Portal A TARDE, Soldado Nailson disse que o fato causa revolta por estar próximo do período eleitoral, além de não beneficiar, de acordo com ele, a população de forma direta.

"Gil do Posto mostra mais a falta de compromisso com o povo que o elegeu, priorizando os interesses pessoais em detrimento das necessidades reais da comunidade", finalizou Nailson.

A reportagem entrou em contato com a Câmara Municipal, à procura do presidente, porém não estava presente. O Portal A TARDE aguarda ainda a resposta aos questionamentos.