Veja imóveis em que aconteceram a Chacina de Mata de São João

Na manhã desta segunda-feira, 28, nove pessoas foram executadas uma chacina no município de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador. OS corpos foram encontrados em duas casas vizinhas, na zona rural. Os imóveis foram incendiados e a maioria dos corpos foram encontrados carbonizados e com marcas de disparos de arma de fogo.

As vítimas, ainda não identificadas, são dois homens, quatro mulheres e três crianças, duas delas com Síndrome de Down. Além destas, uma outra criança de 12 anos foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Geral do Estado (HGE). O menino apresenta queimaduras graves. Ao menos, cinco vítimas seriam da mesma família.

A suspeita é de que o ataque tenha sido promovido pela facção criminosa denominada Bonde do Maluco (BDM) e que o alvo seria um homem identificado apenas pelo apelido de "Prea", suposto integrante de uma organização criminosa rival.

Veja vídeo:

Vídeo feito pela reportagem do Portal A TARDE que esteve no local Alex Torres | Ag. A Tarde