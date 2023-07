Vídeo: arrastão é registrado durante protesto na Estrada do Coco

Moradores do bairro de Portão realizaram um grande protesto, nesta segunda-feira, 24, na região da Estrada do Coco, contra a morte de uma criança de 10 anos, que morreu após ser atingida por uma suposta 'bala perdida'. Ao longo da noite, moradores do bairro de Buraquinho registraram homens aproveitando o congestionamento para realizar um arrastão.

Nas imagens, que circulam na Internet, é possível ver homens encapuzados pelas ruas da entrada do bairro de Buraquinho, enquanto uma mulher narra que está ocorrendo um arrastão.

Leitor / A Tarde

Ao longo de todo o dia, manifestantes fecharam a via e atearam fogo em pneus e madeira. Familiares, amigos e vizinhos, clamam por justiça e realizavam gritos de protesto.