Inadimplente com Educação, Lençóis possui dívida de R$ 13 milhões

Inadimplente com dados do orçamento gasto na manutenção e desenvolvimento da educação do município — anexo 8 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) — ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope), a prefeitura de Lençóis, na gestão de Vanessa Senna, registrou uma Dívida Consolidada Líquida de R$ 13 milhões.

Em documento da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2025 , publicado no Diário Oficial do município, indica ainda que a Dívida Pública Consolidada (DC) foi de R$15,932,710.

RREO

A gestão de Lençóis também encontra-se em atraso com o cumprimento das informações do anexo do RREO ao Siope, pelo 1º e 2º bimestre deste ano, conforme indicou o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), do Tesouro Nacional.

Siope

O Sistema é uma ferramenta eletrônica instituída para coleta, processamento, disseminação e acesso público às informações referentes aos orçamentos de educação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sem prejuízo das atribuições próprias dos Poderes Legislativos e dos Tribunais de Contas.