Itarantim:prefeito tem prazo de 20 dias para pagar piso de professores

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deferiu, em primeira instância, uma medida liminar para que o município de Itarantim cumpra o piso salarial dos professores. As informações são do Blog do Edyy.

Sendo assim, o prefeito Fábio Gusmão (PSD), tem o prazo de 20 dias para cumprir o pagamento do piso nacional dos professores, sancionada pelo Governo Federal, desde o início do ano. A informação foi confirmada pela APLB-BA.

Em caso de descumprimento da decisão, a Prefeitura pode responder por crimes de desobediência, improbidade administrativa, além de multa e bloqueio de bens e valores.

A Prefeitura de Itarantim pode ainda recorrer da decisão.