Justiça condena homem a 27 anos de prisão por feminicídio na Bahia

Um homem identificado como Erivaldo de Jesus Souza foi condenado a 27 anos de prisão em regime fechado pelo feminicídio de Luciene Maria da Silva, no povoado de Bonsucesso, em Mairi. O crime aconteceu em 8 de novembro de 2020 e a decisão foi tomada pelo Tribunal do Júri nesta terça-feira, 15, quase três anos depois.

De acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), o crime foi qualificado por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. A decisão determinou ainda que Erivaldo pague uma multa de R$ 150 mil por danos morais a serem pagos a todos os herdeiros da vítima.

A denúncia do promotor Hugo César Fidélis de Araújo, que também foi responsável pela sustentação oral no Júri, conta que

No dia 8 de novembro de 2020, por volta de 22h, no povoado de Bonsucesso, Erivaldo espancou e estrangulou Luciene, que era sua ex-companheira, enquanto ela estava no banho. De acordo com a denúncia, a vítima e o réu mantiveram um relacionamento “bastante conturbado, marcado por inúmeras violências praticadas por ele contra ela”.

O motivo do feminicídio teria sido o rompimento da relação por parte da vítima e o ciúme do ré, que não aceitava o término do relacionamento.

Erinaldo já está preso preventivamente e deverá cumprir a sentença em regime fechado.