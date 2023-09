Araçás: prefeito pode gastar quase R$ 1 milhão com buffet e decoração

O Prefeito do Município de Araçás, Nordeste da Bahia, Agamenon Coelho (MDB), contratou a empresa Madhu Mult Service LTDA, vencedora da licitação na modalidade pregão presencial no município, pelo valor de R$ 962.912,00 (novecentos e sessenta e dois mil e novecentos e doze reais), para serviços de buffet e decoração.

De acordo com publicação do último dia 6 de setembro, no Diário Oficial do Município, além da contratação, a publicação aponta ainda, que despesas decorrentes da execução de cada contratação vão ser por conta conta da dotação orçamentária correspondente a cada órgão ou entidade solicitante, de acordo com Orçamento Municipal.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura local para questionar o período do contrato, bem como o início da vigência, porém não obteve resposta.