E. da Cunha: Prefeitura compra terreno por valor 5 vezes maior | A TARDE

Uma promessa que volta após quatro anos por parte da Prefeitura do município de Euclides da Cunha, Nordeste da Bahia. Em 2020, a gestão municipal anunciou a construção de um Parque Industrial, no qual seriam instaladas diversas indústrias. O anúncio foi feito pelo prefeito Luciano Pinheiro (PDT), justamente em ano eleitoral, sendo que o Parque jamais foi construído.



Em 2024, mais uma vez a população recebe com surpresa a informação da desapropriação de uma nova área, para que seja instalado um Parque Industrial, novamente prometido para a cidade. O valor do terreno desapropriado gira em torno de R$ 7 milhões e 500 mil reais, financiado pela Caixa Económica Federal, sendo que, de acordo com a denuncia, o terreno teria valor de mercado de R$ 1 milhão e 500 mil reais.

O processo de desapropriação do terreno foi publicado no Diário Oficial do Município, edição do último dia 23 de dezembro de 2023, sendo que o pagamento foi realizado três dias após o Natal, em 28 de dezembro do ano passado. A celeridade no processo gerou desconfiança por parte da população.

A denúncia aponta ainda que no processo de pagamento só constam 7 folhas, processo esse que deveria ser judicializado e ter um número maior de documentos, e que a empresa beneficiada com a desapropriação, a 'Souza Nascimento Construtora', com sede em Salvador, é operada por um ex-vereador de Várzea do Poço, que meses depois negocia o terreno com o valor quase cinco vezes maior.

Ainda de acordo com a denúncia, no documento de tramitação do negócio, entre algumas assinaturas estão as do secretário de obras, Hélder Macedo, que é pré-candidato a prefeito, além da assinatura do atual prefeito, Luciano Pinheiro.