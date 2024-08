Empresa vai receber mais de R$1 mi para atender secretaria em Santaluz

Arismário Barbosa Júnior, prefeito de Santaluz (Avante) - Foto: Divulgação | Facebook

A Prefeitura de Santaluz, nordeste da Bahia anunciou as empresas vencedora após registro de preço para a contratação de serviços de fornecimento de gêneros alimentícios, com o objetivo de atender as necessidades das unidades da secretaria municipal de Saúde.

As empresas vencedoras foram a, P. M. Dos Santos Junior LTDA ME, para os Lotes 1 e 2, com o valor total de R$ 1.098.999,90 (hum milhão noventa e oito mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos) e a AS Comércio Alimentício e Serviços LTDA EPP, para o Lote 3, com o valor total de R$ 198.499,57 (cento e noventa e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos), perfazendo o total geral de R$ 1.297.499,40 (hum milhão duzentos e noventa e sete mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos).

No último dia 11, durante a Operação Santa Rosa, deflagrada pela Policia Federal, apontou que a prefeitura de Santaluz, na gestão do prefeito Arismário Barbosa Júnior (Avante) realizou pregão eletrônico em 2022 para contratar empresa de transporte escolar que executaria 89 rotas no município, “sendo escolhida empresa que não possuía um único funcionário registrado em seus quadros e era proprietária de apenas cinco veículos, o que seria insuficiente para execução do contrato”.