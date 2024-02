Funcionários suspendem coleta de lixo em Catu após atrasos em salários | A TARDE

Salários atrasados, funcionários sem receber o fundo de garantia e não pagamento de verbas rescisórias. Essas são as queixas dos colaboradores da SP Soluções, empresa responsável pela coleta do lixo no município de Catu, nordeste baiano.

Na quinta-feira, 15, diversos trabalhadores suspenderam os serviços, alegando a falta de compromisso da empresa no que diz respeito às obrigações trabalhistas.

"A gente só volta quando o dinheiro cair na conta", disse um colaborador.

Um grupo de trabalhadores da firma esteve no Ministério Público do Trabalho, em Alagoinhas, nesta sexta-feira, 16, para formalizar uma representação. Outra queixa é a de que um grupo estaria trabalhando "avulso", ou seja, sem carteira assinada.

A gestão do prefeito Pequeno Sales (PT) já teria iniciado uma licitação, porém uma empresa concorrente teria pedido a impugnação do processo.

A SP Soluções serviu a última gestão do ex-prefeito Geranilson Requião, sendo alvo de ataques do atual gestor, Pequeno Sales, à época, o qual mantém a empresa há três anos e dois meses prestando serviços no município, e só agora teria iniciado o processo licitatório para substituição da empresa.



"No momento em que a empresa apresenta diversos problemas na prestação de serviço, bem como na qualidade da prestação de serviço e ainda nas obrigações trabalhistas, só agora o prefeito vem apresentar uma licitação? É bem estranho", disse um morador do município, que preferiu não se identificar.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Serviços Públicos de Catu, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.