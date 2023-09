Seduc abre processo seletivo por tempo determinado em Feira de Santana

Foi publicado neste sábado, 2, no Diário Oficial Eletrônico, o edital de processo seletivo para o preenchimento de 80 vagas, mais cadastro reserva, para professor temporário com formação em Pedagogia, sob o Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). Os candidatos têm até 10 de setembro para efetuar a inscrição.

Os docentes vão atuar em turmas de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Feira de Santana.

As inscrições seguem até as 23h59 do dia 10 de setembro de 2023, exclusivamente pelo site https://concursos.msconc.com.br/. A taxa é de R$80. Sendo o dia 11, o último dia para pagamento do boleto bancário.

O concurso é composto por duas fases: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; e prova de títulos, de caráter classificatório.

A prova objetiva, que tem valor máximo de 70 pontos, vai acontecer no dia 17 de setembro.

Já os títulos, que valem até 30 pontos, devem ser encaminhados, via upload, no site do concurso (https://concursos.msconc.com.br).

Os documentos precisam estar digitalizados e autenticados no formato PDF.

Vagas

Das 80 vagas disponibilizadas no Processo Seletivo Simplificado, 45 serão para ampla concorrência, 5 para pessoas com deficiência, 16 para afrodescendentes ou indígenas e 24 para oriundos de escola pública ou bolsistas em escolas privadas.

A carga horária é de 20 horas semanais e a remuneração é de R$2.283,29. O processo seletivo tem validade de dois anos.