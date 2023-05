Três pessoas da mesma família morrem em acidente na BR-101

Três pessoas da mesma família, entre elas uma criança de 3 anos, morreram e uma outra pessoa ficou ferida durante um acidente envolvendo dois carros na BR-101, próximo a cidade de Alagoinhas, neste sábado, 27.

Segundo informação fornecida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no carro em que as três vítimas mortais estavam bateu de frente com outro veículo, que fazia uma ultrapassagem proibida, na altura do km 122 da rodovia.

O motorista, a filha dele, e sua mãe morreram no local. Já a mãe da criança, foi levada para o Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas. Não há informações sobre o estado de saúde dela. Nem a identidade das outras vítimas.