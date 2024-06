Tucano tem dívida de mais de R$ 128 milhões com Previdência | A TARDE

A prefeitura de Tucano, localizada no Nordeste baiano, possui uma dívida de mais de R$ 128 milhões junto à União, referentes a tributos previdenciários. A informação consta na lista de devedores fornecida pelo Governo Federal.



Mesmo com um débito milionário, a gestão municipal, administrada pelo prefeito Ricardo Maia Filho (MDB), está bancando um gasto de quase R$ 2 milhões para uma empresa especializada na locação de estrutura e montagem de equipamentos para os festejos juninos na cidade.



Ao todo, o emedebista já retirou aproximadamente R$ 3.7 milhões dos cofres públicos para a realização do Arraiá das Águas Quentes, que contará com 11 atrações. Entre os nomes financiados pelo filho do deputado federal Ricardo Maia (MDB) está o cantor de forró Wesley Safadão, que recebe um cachê de R$ 1 milhão.



O município ainda recebeu um investimento de R$ 2,8 milhões para asfaltar o entorno do distrito de Caldas de Jorro, através do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes na Bahia (DNIT-BA), autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes.

