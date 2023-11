Vereador xinga deputado estadual e dispara "votei em um cachorro" | A TARDE

Em um discurso polêmico, nesta quinta-feira, 16, na Câmara Municipal, o vereador de Ribeira do Pombal, nordeste da Bahia, Edilson do Barrocão (PC do B), disse ter “votado em um cachorro”.

O discurso do vereador foi em relação ao voto dado por ele no deputado estadual Luciano Simões (União Brasil), já que uma promessa feita durante a campanha, que foi a de conseguir um trator para uma Associação do município, não teria sido cumprida por Simões.

"Foi uma infelicidade ter votado no deputado Luciano Simões, pois tinha dado minha palavra. Infelizmente votei em um cachorro, já que houve a promessa da doação de um trator para a Associação, e ele não cumpriu. Não vou abafar o caso, pois cumpro com a minha palavra", disse o vereador.