Vídeo: mulher com criança no colo tem celular roubado dentro de salão

Um homem armado roubou um salão de beleza no centro da cidade baiana de Feira de Santana, em caso que aconteceu no último sábado, 15. Uma câmera de segurança ainda capturou o momento em que o suspeito toma o celular da mão de uma criança que estava no colo de uma cliente.

O salão fica próximo de uma unidade da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) na cidade. No entanto, isso não foi motivo para barrar a ação do homem, que invadiu o estabelecimento e recolheu os pertences dos clientes em questão de segundos.

null Reprodução

Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil (PC) disse que não foi identificado um registro de ocorrência sobre a situação de violência em Feira de Santana. A Polícia Militar (PM-BA) foi procurada para informações sobre o assalto à mão armada.