Vídeo: seis pessoas morrem em acidente com veículo de prefeitura

Seis pessoas morreram em um acidente envolvendo um micro-ônibus da Prefeitura de Valente, na BR-166, nas proximidades das cidades de Serrinha e Lamarão, no nordeste baiano, na noite de sexta-feira, 14. Ao todo, foram sete vítimas, sendo que cinco morreram ainda no local e outras duas foram socorridas para um hospital. Uma não resistiu. Não há informações sobre o estado de saúde do sobrevivente.

Um vídeo, que circula pelas redes sociais, mostra um homem pedindo ajuda, enquanto ele filma o veículo destruído após tombar em uma de vegetação baixa. [veja vídeo]

null Reprodução

De acordo com a Prefeitura de Valente, o veículo era da Secretaria de Saúde e transportava pacientes de Salvador para Valente. Ao todo, cinco pessoas morreram na hora, incluindo um servidor público e um motorista. Um árbitro de futebol da cidade, identificado como Joelson Batista, também veio a óbito.

Em nota, o órgão lamentou a tragédia.