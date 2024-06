Estudantes de Santo Amaro são flagrados empurrando ônibus escolar | A TARDE

Uma cena que impressiona quando se trata de priorizar o segmento Educação. Na contra mão do que habitualmente é necessário ser feito, o município de Santo Amaro, Recôncavo Baiano, na gestão da prefeita Alessandra Gomes (PSD) dá exemplo de má administração e descaso também em relação à infraestrutura. Um vídeo que circula em redes sociais e aplicativos de conversa, mostra alunos do distrito de Jambeiro, empurrando um ônibus do transporte escolar após atolar em uma estrada tomada pela lama.

Cidadão Repórter | Via WhatsApp

Estradas da zona rural costumam ficar com trafegabilidade comprometida após chuvas. Em relação à Educação, nos últimos 5 anos, Santo Amaro recebeu uma média de R$ 4.552,38 por aluno, e teve resultado médio no IDEB de 4,1 para os anos iniciais e 2,9 para os anos finais.

Em setembro de 2023, o Portal A TARDE publicou uma matéria sobre uma situação de irresponsabilidade e descaso no município, onde estudantes estavam sendo transportados no porta mala de veículos que prestavam serviço à Prefeitura.

Em janeiro deste ano, a Prefeitura chegou a tornar público, no Diário Oficial local, uma licitação na modalidade Pregão Presencial, que teve como objeto o registro de preço para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de cascalho e pedra britada. A intenção seria a de prestar manutenção de estradas que pertencem ao município, porém foi considerada "Deserta", já que não houve interessados ao certame.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Santo Amaro esclareceu que, devido ao período chuvoso, não foi possível realizar obras no local. Disse ainda que uma equipe foi enviada ao local para realizar reparos paliativos na estrada e que a administração municipal já está tomando providências para amenizar a situação.

Publicações relacionadas