Prefeito de Cruz das Almas gasta mais de R$ 5 milhões para São João | A TARDE

Mesmo com caos na saúde pública, a prefeitura de Cruz das Almas turbinou os investimentos para a realização do São João, que será aberto a partir do dia 20 de junho e segue até o dia 24, data do feriado junino.

Considerado um dos destinos mais desejados por baianos e visitantes durante o período, a gestão municipal, sob administração do prefeito Ednaldo Ribeiro (Republicanos), já gastou mais de R$ 5 milhões entre contratos de ornamentação da cidade e contratação de artistas. A expectativa é que os gastos do município com a festa chegue a R$ 10 milhões.

Os acordos entre a gestão municipal e as produtoras musicais foram firmados desde o dia 17 de maio, no entanto, o governo Ednaldo só publicou as medidas nessa terça, 28, e quarta-feira, 29, no Diário Oficial do Município (DOM). Conforme revelado pelo a coluna O Carrasco, do Grupo A TARDE, a cidade já havia divulgado as atrações para a sociedade desde o mês de março.

O município, inclusive, entrou na lista dos que não enviaram os dados para o compor o Painel Junino do Ministério Público da Bahia (MP-BA), até o momento.



No rol dos grandes nomes da música sertaneja e do forró que vão se apresentar na festa com cachê alto estão: os cantores Wesley Safadão, por R$ 900 mil, e João Gomes por R$ 500 mil. Além da dupla Zé Neto e Cristiano por R$ 650 mil.



Apesar dos investimentos milionários nos eventos juninos, os munícipes reclamam sobre a falta de suporte de saúde, especialmente, nos atendimento de urgência e emergência.

Saiba valor dos artistas contratados

>> Wesley Safadão: R$ 900 mil

>> Calcinha Preta: R$ 350 mil

>> Dorgival Dantas: R$ 230 mil

>> João Gomes: R$ 500 mil

>> Flávio José: R$ 200 mil

>> Kart Love: R$ 120 mil

>> Zé Neto e Cristiano: R$ 650 mil

>> Banda Acarajé com Camarão: R$ 90 mil

>> Kevi Jonny: R$ 200 mil

>> Mari Fernandez: R$ 480 mil

>> Santana O Cantador R$ 150 mil

>> Tayrone R$ 220 mil

>> Toque Dez R$ 200 mil

>> Paulinha Oliveira R$ 20 mil

>> Luiz Fidelis R$ 65 mil

Até o fechamento desta matéria, não houve a publicação dos cachês dos seguintes cantores: Solange Almeida, Adelmario Coelho, Daniel Vieira, Sarapatel com Pimenta, Laços do Forró e a dupla sertaneja Matheus e Kauan.

