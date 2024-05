Prefeito firma contrato milionário para decoração de São João | A TARDE

A decoração junina do município de Cruz das Almas contará com um investimento milionário, firmado pelo prefeito Ednaldo Ribeiro (Republicanos), com as empresas Laços Serviços de Produção Artística e de Telecomunicação LTDA. Ao todo, o empreendimento vai embolsar R$ 1,6 milhões.

O ato, que consta no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira, 21, contratado através da modalidade pregão eletrônico nº 023/2024, aponta que a empresa ficará responsável pela ornamentação da festa, assim como locação, montagem e desmontagem de decoração da praça municipal.

Em contrapartida, a ornamentação dos festejos juninos no município do ano passado custou R$ 890 mil aos cofres públicos.

