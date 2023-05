Prefeito Joaquim diz que aguarda Otto Alencar para definir sucessor

O prefeito do município de Alagoinhas, comentou sobre os diálogos que vão indicar o nome para disputa da prefeitura nas eleições municipais de 2024. Joaquim Neto acompanha a agenda do governador Jerônimo Rodrigues ao lado do ministro Flávio Dino na capital baiana, nesta segunda-feira, 29.

"Estamos conversando e nós temos alguns secretários do nosso governo que são pré-candidatos a prefeito e nós estamos conversando também com a própria federação que é da nossa base aliado ao governador Jerônimo, o PT, o PCdoB e o PV e o meu partido que é o PSD, do senador Otto Alencar", comentou Joaquim.

"Estamos aí vendo quem tem o melhor desempenho, quem desponta ai como o melhor candidato para fazer a sucessão. O nosso mote é que seja alguém que tenha a identificação e o perfil com a continuidade do progresso da cidade de Alagoinhas. Uma cidade que hoje é uma das que mais trabalha, que mais entrega obras, segundo o CAGED. Estamos ai com tranquilidade e na hora, em outubro, nós teremos já o nosso candidato", afirmou o prefeito de Alagoinhas.