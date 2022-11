Prefeitura de Cachoeira participa da Flica 2022 com diversas ações

A Prefeitura de Cachoeira participa da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) desenvolvendo diversas ações, através da Secretaria de Educação, de Saúde, de Esporte, de Cultura, da Biblioteca Municipal Ernesto Simões Filho, de Trânsito, do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) e de posto de informações turísticas e da Guarda Municipal.

O evento, que tem como tema “Liberdade e Literatura Brasis” e segue na cidade do Recôncavo Baiano até o domingo, 6, é uma realização Fundação Hansen Bahia, em parceria com a empresa Cali, e conta com o patrocínio do governo do Estado. A gestão municipal também é parceira na realização do evento.

“Estamos muito felizes de, após dois anos, prestigiarmos a Flica de forma presencial. A Festa Literária de Cachoeira é mais um evento importante para a nossa cidade, que respira cultura e diversidade. A Festa movimenta a nossa economia e o turismo. Estamos de braços abertos para acolher a todos que estiverem aqui, oferecendo diversas ações de segurança, saúde, lazer e cultura”, disse Eliana Gonzaga (Republicanos), prefeita de Cachoeira.

A Secretaria da Saúde disponibiliza o Momento Relax com a realização de massagens. Além disso, terá uma Unidade Móvel com dentistas, oferecendo serviços de escovação, limpeza e aplicação de flúor, técnicas de enfermagem e enfermeiras, realizando teste rápido de HIV, Sífilis e Hepatite B e C. Serão feitos 50 testes de cada por dia, das 10 às 16h.

Ainda na área de Saúde, o CRAM vai oferecer palestras e lançamentos da Cartilha “Enfrentamento à Violência contra a Mulher”, com Simone Mascarenhas, na sexta-feira, 4, de 13h30 às 14h. Terá ainda o lançamento dos livros “Do Amor e do Amar”, de Ana Marice Ladeia, das 14h30 às 15h, e o “Ecoa Mulheres- A força do feminino através das palavras”, de Larah Oliveira, das 15h30 às 16h, também na sexta-feira.

No sábado, 5, terá às 9h uma produção literária com Maria Amélia, o lançamento do livro “A Luz da Maternidade”, das 11h às 12h. À tarde ocorre o lançamento do livro “Na Contramão Do Afeto: Histórias E Trajetórias Afetivas De Mulheres Negras”, de Luana Souza, das 14h às 15h. O encerramento da participação do CRAM será com uma palestra sobre “Prevenção de violência doméstica”, das 15h às 17h.

Educação

A Biblioteca Municipal Ernesto Simões Filho oferta contações de história, leitura compartilhada, pinturas, jogos, brincadeiras, além de bate papo com autores. Terá ainda lançamentos de livros e uma exposição de arte em tela do Colégio Viana.