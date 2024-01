Prefeitura é alvo de denúncia por falta de manutenção em ambulâncias | A TARDE

Um funcionário da Prefeitura de Cruz das Almas fez uma denúncia contra a gestão municipal, comandada pelo prefeito Ednaldo Ribeiro (Republicanos), acerca do estado de conservação da frota municipal de ambulâncias da secretaria de Saúde. O Portal A TARDE teve acesso a um áudio do servidor que retrata a situação dos veículos.

Sob anonimato, o funcionário detalha no áudio que os problemas frequentes encontrados pelos motoristas ao conduzir pacientes do município para unidades médicas em outras cidades.



Segundo o denunciante, a denúncia acontece após um grave acidente que envolveu uma ambulância de Cruz das Almas e um carro de passeio na BR-101, em trecho de Santo Antônio de Jesus, na última terça-feira, 16, deixando uma pessoa morta.



As queixas de abandono, segundo o servidor, contrastam com o alto investimento anunciado pelo prefeito para os festejos juninos deste ano.



De acordo com a denúncia, a frota da secretaria municipal de Saúde está “defasada, apresenta problemas frequentes e riscos às vidas dos pacientes e dos motoristas”.



“Cuidado, cuidado, meus colegas, durante uma ultrapassagem com esses carros. É melhor não fazer ultrapassagem. Só quando der mesmo porque é complicado. Esses carros faltam em manutenção por demais. Vão para a oficina direto e lá só fazem um paliativo”, disse.



Ainda conforme a denúncia, além do risco iminente de quebrar a qualquer momento, os motoristas enfrentam problemas ao mudar de marcha e com os freios, o que pode ser fatal durante o transporte de passageiros.



“Nessa estrada (BR-101) tem que botar a terceira (marcha) e aí ‘escapole’. O motorista se assusta. Também estava ‘escapulindo’ na quarta. Pode ser que a ambulância pare no meio do caminho e não volte a funcionar mais. A Saveiro também tem que parar (de ser utilizada) [...] Não viagem, pelo amor de Deus, porque é a nossa vida e a de quem a gente carrega [...] Em uma das viagens, numa ladeira, o carro morreu e não estava funcionando, apenas a primeira. Tive que descer, ligar o pisca alerta e causou um engarrafamento, com muitas pessoas buzinando”, explicou.



São João milionário e saúde pobre



Na última sexta-feira, 12, o prefeito Ednaldo Ribeiro anunciou quatro grandes atrações para o São João 2024 de Cruz das Almas: Wesley Safadão, Zé Neto e Cristiano, Calcinha Preta e Alcimar Monteiro. Apenas os cachês dos dois primeiros ultrapassam a marca de R$ 1 milhão.



Três dias depois, na segunda-feira, 15, Ednaldo assinou uma Ordem de Serviço autorizando novos gastos na Cidade da Música, local em que ocorre o circuito principal do São João. Este será o terceiro ano de utilização do espaço e o terceiro com novas obras.



Os mesmos investimentos não são realizados na área da Saúde. O fato fica evidente quando se analisam os casos do palhaço Treco-Treco, que foi baleado e permaneceu em estado grave na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município por cerca de três horas à espera de uma ambulância para ser transferido no dia 1° de janeiro, e do acidente desta semana que vitimou uma mulher, que estava se deslocando de Cruz das Almas para Nazaré em uma ambulância apenas para a retirada do gesso de uma criança.