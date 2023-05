SAC Móvel promove atendimento gratuito em Itaberaba

O SAC Móvel realiza nesta quinta-feira, 1º, um atendimento totalmente gratuito na cidade de Itaberaba, a 272 km da capital Salvador. Os cidadãos poderão emitir novas vias de RG, CPF, Antecedentes Criminais, Ceprev (prova de vida para aposentados e pensionistas do Estado) e Ouvidoria Geral do Estado (OGE). O caminhão ficará estacionado na Praça dos Coqueiros, no centro da cidade, e o atendimento é de 8h às 17h, também disponível na sexta-feira, 2.



Para emissão de carteira de identidade (RG), é necessário levar duas fotos 3x4. A fotografia deve ser colorida e ter a imagem frontal da pessoa a ser identificada, sem retoque, e com a cor do fundo branca. A ação do SAC Móvel faz parte do projeto Saúde Mais Perto de Você, promovido pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia.

Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o aplicativo e portal SAC Digital (www.sacdigital.ba.gov.br) e o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br), além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).