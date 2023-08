"A ação do deputado foi truculenta", diz cacique sobre Ricardo Salles

O deputado federal e relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), Ricardo Salles (PL-SP), cumpriu diligências com o presidente do colegiado, deputado Luciano Zucco (Republicanos-RS), em áreas que supostamente teriam sido invadidas pelos indígenas no sul da Bahia.

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver Salles discutindo com indígenas e dizendo que a propriedade possui escritura e, portanto, trata-se de uma invasão. Nas redes sociais, Salles acusou os militantes do MST de ações “contra as pessoas humildes do campo no Brasil”.

Se existe barbárie, caos e truculência contra as pessoas humildes do campo no Brasil, ela está no Sul da Bahia, sendo praticada por militantes do MST sob as mais diversas formas. Impressionante o que vimos e ouvimos hoje. — Ricardo Salles (@rsallesmma) August 25, 2023

Ricardo Salles discute com lideranças indígenas Reprodução | Redes Sociais

Em contato com o Portal A TARDE, o cacique Zeca Pataxó, coordenador do Movimento Indígena da Bahia (MIBA), disse que a ação do parlamentar foi de extrema truculência e reafirmou que o território está todo demarcado, apenas esperando a homologação por parte do governo federal.



"São 54 mil hectares prontos para homologação, mas ainda não tivemos o retorno do governo. A ação do deputado foi truculenta, ameaçando os nossos caciques e confrontando. Diante disso, nós vamos com uma ação na Justiça para que o deputado seja investigado por ameaça. Ele entrou em área indígena sem comunicar a FUNAI", salientou o cacique.

O Movimento Indígena da Bahia (MIBA) emitiu uma nota sobre a operação capitaneada pelo ex-ministro Ricardo Salles. O MIBA afirmou que rechaça a atitude do deputado e reforçou que vai tomar as medidas jurídicas cabíveis.

Confira a nota na íntegra:

Neste dia 25 de agosto de 2023,os indígenas pataxó do sul e extremo sul da Bahia foram surpreendidos em seu território tradicional por uma equipe se dizendo composta por uma suposta CPI do MST onde diversos policiais federais e outros acompanhando um indivíduo que se identificou como Ricardo Sales se dizendo deputado federal onde esse elemento afrontou e intimidou os indígenas dentro de seu próprio território tradicional. O MIBA por sua característica de movimento em defesa dos direitos dos povos indígenas vem rechaçar essa afronta e dizer que está entrando com uma ação civil pública contra a referida CPI nos órgãos nacionais e internacionais por motivos de que temos conhecimento que esse senhor Ricardo Sales quando foi ministro do genocida Bolsonaro destruiu o meio ambiente e favoreceu fazendeiros contra os povos indígenas. Esperamos que os tribunais possam parar de uma vez por todas essas pessoas que são nocivas ao nosso meio ambiente e contra os povos indígenas que protege esse meio ambiente. Queremos justiça e que esse elemento não ouse mais afrontar os nossos povos em nossas terras tradicionais. Se tem algum bandido nessa história é esse senhor Sales que tem inúmeros processos contra ele devido às atividades que cometeu no governo do Bolsonaro. Ele não tem moral nenhuma para estar nos afrontando. Pedimos providências urgentes ao STF, MPF e demais órgãos de defesa dos direitos individuais e coletivos da nossa nação indígena que vem sendo perseguida por esse tipo de pessoas. Pedimos inclusive a sua prisão por esse ato de insanidade praticado por ele.