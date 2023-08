Aberto processo seletivo para Policlínica Regional de Ilhéus

O Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Ilhéus está divulgando a abertura de Processo Seletivo Público para preenchimento de vagas de emprego público de nível médio e superior do quadro de pessoal da Policlínica da Região de Saúde de Ilhéus.

As vagas são para médico, enfermeiro, farmacêutico, nutricionista, psicólogo clínico, ouvidor, assessor técnico, assistente social, técnico em enfermagem, técnico em radiologia e assistente administrativo.

O Processo Seletivo será realizado sob a supervisão da Comissão Especial de Processo Seletivo do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Ilhéus e destina-se ao provimento de vagas existentes, sob regime celetista, com prazo de validade de 2 (dois) anos a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Consórcio Público.

Os candidatos devem observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas no Edital e demais publicações no site da Fundação Cefet Bahia.

O Processo Seletivo será constituído das seguintes etapas: prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os empregos públicos e prova de títulos, de caráter classificatório, exceto para o emprego público Assistente Administrativo.

As inscrições serão realizadas no período de 18/08/2023 a 10/09/2023, exclusivamente pela internet, no site da Fundação Cefet Bahia. Confira o edital: https://bit.ly/processoseletivo-policlínicailheus.