Advogada acusa parlamentar de agressão em plenária de Câmara Municipal | A TARDE

Durante a tumultuada sessão desta terça-feira, 28, na Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, sul da Bahia, o vereador Lucas Bocão (Solidariedade), é acusado de agredir a advogada e servidora do município, Ana Jaqueline Assis.

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento da confusão. O vereador Lucas Bocão tenta avançar pelo corredor do plenário da Câmara, e em determinado momento é acusado de empurrar a advogada, momento no qual foi contido pelos guardas municipais.

"O vereador estava indo de encontro a defender um dos apoiadores e me empurrou. Estava ali assistindo a sessão do Legislativo, como cidadã e moradora de Teixeira de Freitas", disse Ana Jaqueline.

Procurado pela reportagem, o vereador Lucas Bocão, disse que o grupo que apoia o prefeito Marcelo Belitardo (UB) não aceita o combate de oposição feito por ele.

"Sou o único vereador de oposição e por isso sofro represálias pelo grupo do prefeito. Essa moça que me acusa trabalha na Procuradoria do Município, e é do grupo do prefeito. Eles não aceitam o combate que eu faço com as empresas de ACM Neto, atuando aqui no município", afirma Lucas Bocão.