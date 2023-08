Aeroporto de Porto Seguro terá redução de voos semanais

O Aeroporto Internacional de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, terá limitação das frequências de voos. O cenário ocorre após determinação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que publicou portaria ( nº 12.228/2023) na terça-feira, 29.

A ação reduzirá em 213 os voos semanais de Porto Seguro, representando diminuição de 5% em relação ao patamar atual. Ela foi tomada devido à identificação de não conformidades operacionais envolvendo questões como o Serviço de Salvamento e Combate a Incêndio (Sescinc), o gerenciamento de fauna no entorno aeroportuário e a área de segurança da pista do aeroporto.



Diante das irregularidades identificadas pela fiscalização da ANAC, a manutenção das frequências nos moldes atuais representaria um risco para a segurança das operações, trazendo prejuízos para passageiros e pessoal da aviação civil no terminal.

A limitação das operações só não ocorrerá dentro de 120 dias se a operadora do aeródromo comprovar a adoção de ações que solucionem as questões identificadas pela Agência.

A medida cautelar tem caráter provisório e sem prazo determinado. Uma vez que a operadora comprove que as não conformidades encontradas foram solucionadas, as operações do aeródromo poderão retomar seu ritmo regular.