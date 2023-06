Cerca de 300 tartarugas marinhas nascem em Ilhéus

Cerca de 300 tartarugas marinhas nasceram no município de Ilhéus, no sul da Bahia, na quinta-feira, 8. Os animais são da espécie tartaruga-de-pente.

Considerada uma das tartarugas mais tropicais, a espécie corre risco de extinção, conforme a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN). Ela pode medir 114 cm de comprimento e pesar até 150 kg.

No Dia Mundial dos Oceanos, celebrado na quinta, os voluntários do Projeto Amar promoveram a soltura pública de 30 filhotes na praia de São Domingos. O médico veterinário do projeto, Wellington Laudano, informou que a previsão é de que aconteçam mais nascimentos até o próximo domingo, 11. As outras solturas dos animais devem ocorrer em Serra Grande e Itacaré.