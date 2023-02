Falta de ônibus prejudica 15 localidades da zona rural de Ilhéus

Pelo menos quinze localidades da zona rural de Ilhéus, sul da Bahia, estão prejudicadas com a falta de transporte na região. A Viametro e a São Miguel, concessionárias do transporte público do município, suspenderam o serviço para as localidades que ficam às margens da BR-251, já que de acordo com as empresas, as estradas estão em "péssimas condições". De acordo com informações do 'Verdinho Itabuna', a associação de moradores afirma que já são dez dias sem o transporte público.

Além da localidade conhecida como Santo Antônio, a falta do transporte prejudica moradores do Couto, Vila Santaninha, Assentamento Fábio Henrique, Assentamento Dois Irmãos, Assentamento Cosme Muniz, Repartimento, Rio do Engenho, Tranquilidade, Búzios, Areia Branca, Barro Branco, Giboinha, Cururutinga, Cardoso e Búzios. Quem precisa se deslocar até a cidade tem usado o transporte clandestino, serviço ilegal que a Prefeitura na gestão do prefeito Mário Augusto, o Marão (PSD), faz "vista grossa" de acordo com boa parte da população.

De acordo com a Prefeitura de Ilhéus, a retomada do serviço depende da manutenção da via, e afirma que a Secretaria de Agricultura, Pesca e Interior já enviou máquinas para a recuperação da estrada.